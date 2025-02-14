В Магеллановом проливе кит проглотил и выплюнул плывшего на байдарке человека

В издании отметили, что инцидент произошел 8 февраля в бухте Эль-Агила у берегов города Пунта-Аренас на юге Чили. 49-летний Делл Симанкас плавал на байдарках со своим 24-летним сыном Адрианом Симанкасом. Он успел снять момент, как кит напал на его сына, который исчез из поля зрения. Через несколько секунд стало видно, как молодой человек снова появился на поверхности без каких-либо видимых повреждений.