В Магеллановом проливе кит проглотил и выплюнул плывшего на байдарке человека

В издании отметили, что инцидент произошел 8 февраля в бухте Эль-Агила у берегов города Пунта-Аренас на юге Чили. 49-летний Делл Симанкас плавал на байдарках со своим 24-летним сыном Адрианом Симанкасом. Он успел снять момент, как кит напал на его сына, который исчез из поля зрения. Через несколько секунд стало видно, как молодой человек снова появился на поверхности без каких-либо видимых повреждений.
«Когда я был внутри, я вспомнил Пиноккио, который тоже был проглочен китом», — рассказал газете Адриан Симанкас.
По словам мужчины, сначала он почувствовал сильный удар по спине, который выбил его из надувного каяка. Затем он не успел понять, что произошло, пока его с силой не выбросило на поверхность.
В июле 2024 года в гавани Портсмута в Нью-Гэмпшире кит перевернул рыбацкую лодку вместе с находящемся на ней экипажем. При инциденте в воду упали два члена экипажа. Один из них успел выплыть на поверхность, прежде чем лодка окончательно перевернулась. Другой спрыгнул с судна в момент столкновения. Мужчин спасли.