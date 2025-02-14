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Избили и сняли все на видео: парни из Башкирии отделались «условкой» за разбой

В Уфе молодые люди отделались условным сроком за разбой.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе суд вынес приговор двум парням из Иглинского района Башкирии. Подробности рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

В мае прошлого года молодые люди, будучи в арендованном коттедже на улице Байкальской в Уфе, пригласили своего знакомого для разговора. Они избили его и требовали признаться в якобы причастности к незаконному обороту наркотиков. Все это парни снимали на видео.

Потерпевший выполнил требования, и потом злоумышленники стали шантажировать его угрозами распространить запись. Тот отказался, и тогда они перевели через приложение на телефоне мужчины себе 34 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой с применением насилия опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия». Подсудимые признали вину, они возместили причиненный ущерб, а также выплатили моральную компенсацию. Калининский районный суд Уфы назначил им три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два и три года.

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