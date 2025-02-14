Избили и сняли все на видео: парни из Башкирии отделались «условкой» за разбой

Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой с применением насилия опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия». Подсудимые признали вину, они возместили причиненный ущерб, а также выплатили моральную компенсацию. Калининский районный суд Уфы назначил им три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два и три года.