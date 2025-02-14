В Приангарье подростка подозревают в 15 сообщениях о лжеминировании

По предварительной информации полиции, в 2024 году он сообщил о 15 ложных минированиях. Для этого 15-летний подросток использовал компьютер в одном из компьютерных клубов у себя в городе. В частности, в Красноярске он сообщил о минировании школы в микрорайоне Солнечный.