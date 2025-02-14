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В Приангарье подростка подозревают в 15 сообщениях о лжеминировании

КРАСНОЯРСК, 14 февраля. /ТАСС/. Подростка из Иркутска подозревают в 15 сообщениях о ложном минировании образовательных учреждений, торговых центров и зданий органов госвласти в нескольких регионах России, в том числе в Красноярском крае. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД по краю.

Источник: РИА "Новости"

«Оперативниками установлено, что в специально созданном телеграм-канале, злоумышленник за денежное вознаграждение принимал заказы на отправку ложных сообщений о минировании образовательных учреждений, торговых центров и органов государственной власти. Там же молодой человек публиковал отчеты о своих действиях», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительной информации полиции, в 2024 году он сообщил о 15 ложных минированиях. Для этого 15-летний подросток использовал компьютер в одном из компьютерных клубов у себя в городе. В частности, в Красноярске он сообщил о минировании школы в микрорайоне Солнечный.

Его деятельность была пресечена красноярскими и иркутскими полицейскими и сотрудниками УФСБ по краю. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело о ложных сообщениях об актах терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Фигуранту избрана мерой пресечения в виде подписки о невыезде.