В Перми случайный звонок спас мать с двумя детьми от смерти в огне

Мать с двумя детьми была спасена от смерти в огне случайным звонком в Перми, рассказали в МЧС.
Пожар произошёл в частном доме на улице Бахаревской.
«Женщина спала вместе с трёхлетним сыном и семилетней дочерью. В это время смертельный едкий дым заполнял комнаты. Пожарного извещателя в доме не было. В один момент из-за короткого замыкания сработал дверной звонок. Этот звук разбудил женщину. Увидев огонь и дым, она поспешила с детьми на улицу», — рассказали в МЧС по Пермскому краю.
В тушении пожара участвовали 40 огнеборцев и девять единиц техники. Площадь его составила 45 квадратных метров.
Ранее perm.aif.ru писал, что в Прикамье во время пожара погиб мужчина. Частный дом загорелся 12 февраля в Кунгурском округе. Трагедия случилась ночью 12 февраля в Кунгурском округе. Сигнал о пожаре поступил в МЧС в 4:50. Приступив к тушению, огнеборцы обнаружили тело мужчины.