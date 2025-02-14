В Перми случайный звонок спас мать с двумя детьми от смерти в огне

«Женщина спала вместе с трёхлетним сыном и семилетней дочерью. В это время смертельный едкий дым заполнял комнаты. Пожарного извещателя в доме не было. В один момент из-за короткого замыкания сработал дверной звонок. Этот звук разбудил женщину. Увидев огонь и дым, она поспешила с детьми на улицу», — рассказали в МЧС по Пермскому краю.