На Сахалине экс-чиновница приговорена к 4 годам колонии за присвоение взносов за ЖКХ

«Охинским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего руководителя муниципального предприятия, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения). Судом установлено, что в период с декабря 2012 года по апрель 2021 года подсудимая, являясь руководителем муниципального предприятия, оказывающего коммунальные услуги жителям сел Охинского муниципального округа, вступив в преступный сговор с главным бухгалтером этого же предприятия (в отношении которой материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), путем внесения недостоверных данных в бухгалтерский учет присваивала денежные средства, поступающие от населения за коммунальные услуги, а также в качестве субсидий из местного бюджета. В результате указанных действий муниципальному предприятию причинен ущерб на сумму 94,3 млн рублей», — говорится в сообщении.