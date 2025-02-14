Пожилая свердловчанка отдала мошенникам 3,9 млн рублей

В интернете она увидела рекламу дополнительного дохода при помощи инвестирования и оставила свои контактные данные. Потом ей позвонил неизвестный и убедил вкладывать деньги. Вначале она перечислила на некий счёт 40 тысяч рублей, а потом увидела прирост, взяла у своих четырёх подруг взаймы ещё деньги и отправила их туда же. А также добавила из своих ещё 800 тысяч рублей.