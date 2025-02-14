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Пожилая свердловчанка отдала мошенникам 3,9 млн рублей

В интернете 68-летняя женщина увидела рекламу дополнительного дохода и оставила свои контакты.

В Новоуральске Свердловской области 68-летняя женщина отдала аферистам 3,9 млн рублей. Об этом сообщает свердловский главк полиции.

В интернете она увидела рекламу дополнительного дохода при помощи инвестирования и оставила свои контактные данные. Потом ей позвонил неизвестный и убедил вкладывать деньги. Вначале она перечислила на некий счёт 40 тысяч рублей, а потом увидела прирост, взяла у своих четырёх подруг взаймы ещё деньги и отправила их туда же. А также добавила из своих ещё 800 тысяч рублей.

После этого кураторы перестали выходить на связь. Женщина поняла, что её обманули, и заявила в полицию.