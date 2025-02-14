Вылетевший в Мюнхен самолет Рубио вернулся на базу из-за неисправности

С начала года в США произошло несколько авиапроисшествий. 29 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700 American Airlines столкнулся с военным вертолетом Black Hawk и упал в реку Потомак недалеко от аэропорта в Вашингтоне. На борту находились 64 человека, включая тренеров и фигуристов американской сборной, возвращавшихся с чемпионата США, никто не выжил.