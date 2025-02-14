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В Омске в массовом ДТП пострадали четыре человека

ОМСК, 14 февраля. /ТАСС/. Столкновение двух автобусов и трех легковых автомобилей произошло в Омске. Как сообщила пресс-служба департамента транспорта мэрии города, в ДТП пострадали четыре пассажира.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительной информации, автобус, следующий по маршруту № 72, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автобусом, следующим по маршруту № 78. При столкновении также пострадали три легковых автомобиля, следовавших в попутном направлении. На место происшествия вызваны экстренные службы. На текущий момент за медицинской помощью обратились три пассажира автобуса № 78 и один пассажир автобуса № 72», — отметили в пресс-службе.

Информация о ДТП поступила в 07:47 (04:47 мск). Столкновение произошло на Комсомольском мосту в центре Омска.