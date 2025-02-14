Два жителя Ангарска хотели сжечь военную технику

В Ангарске два жителя хотели сжечь военную технику. В январе 2025 года они бросили бутылки с легковоспламеняющейся смесью на территорию части. Военнослужащие и техника не пострадали. А уголовное дело завели только сейчас.
— Также данные граждане совершили разведку объектов транспортной инфраструктуры и других военных объектов в целях дальнейшего поджога. В ходе допросов наряду с признательными показаниями подозреваемых получены доказательства их вовлечения украинскими спецслужбами в преступную деятельность, — поделились в пресс-службе УФСБ Иркутской области.
Фигурантам обещали заплатить около 30 тысяч рублей. С неизвестным куратором они переписывались в мессенджере. В задержании и установлении жителей города нефтехимиков, причастных к попытке теракта, участвовали полицейские и служащие Росгвардии.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что незаконную майнинг-ферму обнаружили в поселке Иркутского района. Следствие считает, что к добыче криптовалюты может быть причастна жительница Маркова.