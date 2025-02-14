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Следователи опубликовали видео с места гибели рабочих в шахте Соликамска

В результате ЧП погибли два работника.

Источник: Комсомольская правда

Следователи опубликовали оперативное видео с осмотра места гибели двух работников в руднике СКРУ-3 ПАО «Уралкалий».

13 февраля в Соликамске произошло обрушение горной породы. В шахте во время ЧП погибли два человека. По предварительным данным, во время осмотра ствола произошло отслоение нароста соли от крепи.

Следователями СК России по факту гибели возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

несчастный случай