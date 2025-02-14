Метадонового закладчика поймала полиция Новосибирска

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области установили, что злоумышленник закупал крупные партии наркотиков, фасовал их на мелкие дозы и размещал в тайниках-закладках по всему городу. Местонахождение тайников он сообщал клиентам через фотографии и GPS-координаты.