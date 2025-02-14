Метадонового закладчика поймала полиция Новосибирска

В Новосибирске пресечена деятельность онлайн-магазина, распространявшего наркотики в особо крупном размере. 43-летний житель Калининского района организовал торговлю запрещёнными веществами через популярный мессенджер, предлагая широкий ассортимент наркотиков с указанием цен и веса, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области установили, что злоумышленник закупал крупные партии наркотиков, фасовал их на мелкие дозы и размещал в тайниках-закладках по всему городу. Местонахождение тайников он сообщал клиентам через фотографии и GPS-координаты.
Задержание подозреваемого произошло в момент, когда он делал очередную закладку возле одного из домов по улице Курчатова. При личном досмотре у него обнаружили полимерные свёртки с наркотиками, ключи, мобильные телефоны и банковскую карту.
Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество содержит карфентанил и метадон общей массой более трёх граммов. Подозреваемый указал место ещё одного тайника, где было обнаружено более 100 граммов аналогичного наркотического вещества.
При обыске в квартире задержанного были изъяты ноутбук, банковские карты, упаковки с полимерными пакетиками, липкая лента, электронные весы с остатками наркотиков.
Всего из незаконного оборота изъято более 110 граммов наркотических средств. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере». В отношении ранее судимого подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.