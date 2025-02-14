В массовом ДТП на Комсомольском мосту в Омске пострадали 4 человека

«Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в ДТП, произошедшего сегодня утром на Комсомольском мосту. Авария случилась в утренний час пик, и, по предварительным данным, за медицинской помощью обратились четверо пассажиров», — написал Сергей Шелест в своем Telegram-канале.