В массовом ДТП на Комсомольском мосту в Омске пострадали 4 человека

Сергей Шелест поручил провести тщательную проверку причин массового ДТП, которое произошло сегодня рано утром на Комсомольском мосту. В аварии столкнулись 5 транспортных средств, из них два — пассажирские автобусы.
Мэр Омска поручил детально изучить причины аварии своему заместителю Владимиру Куприянову, курирующему транспортный блок, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
«Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в ДТП, произошедшего сегодня утром на Комсомольском мосту. Авария случилась в утренний час пик, и, по предварительным данным, за медицинской помощью обратились четверо пассажиров», — написал Сергей Шелест в своем Telegram-канале.
Расследование массового ДТП продолжается.