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В массовом ДТП на Комсомольском мосту в Омске пострадали 4 человека

Информацию озвучил мэр Омска Сергей Шелест.

Источник: Комсомольская правда

Сергей Шелест поручил провести тщательную проверку причин массового ДТП, которое произошло сегодня рано утром на Комсомольском мосту. В аварии столкнулись 5 транспортных средств, из них два — пассажирские автобусы.

Мэр Омска поручил детально изучить причины аварии своему заместителю Владимиру Куприянову, курирующему транспортный блок, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в ДТП, произошедшего сегодня утром на Комсомольском мосту. Авария случилась в утренний час пик, и, по предварительным данным, за медицинской помощью обратились четверо пассажиров», — написал Сергей Шелест в своем Telegram-канале.

Расследование массового ДТП продолжается.