В Новосибирске отдали под суд автомошенников, похищавших деньги страховщиков

Сейчас в Новосибирске судят еще одну ОПГ, занимавшуюся постановочными ДТП. Обвиняемые, говорится в деле, инсценировали аварию, после чего необоснованно получали страховые выплаты. Следствие установило, что с мая по декабрь 2022 года они провернули девять афер, похитив у пяти страховых компаний свыше 3 млн руб. Никто из 13 подсудимых вину не признал.