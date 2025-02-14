В Тасмании лесные пожары не могут локализовать более 50 пожарных расчетов

Отмечается, что пожары, вызванные сухими молниями и грозами 4 февраля, подошли вплотную к жилым кварталам городов Зиан и Коррина, расположенных в 300 км к северо-западу от административного центра региона — города Хобарт. Для их жителей объявлена эвакуация. В самом Хобарте и окрестностях наблюдается сильное задымление.
Руководитель местной пожарной службы Джереми Смит сообщил, что для ликвидации очагов возгорания были мобилизованы все пожарные бригады Тасмании и еще 26 расчетов прибыли из штатов Квинсленд, Новый Южный Уэльс и из Австралийской столичной территории. Также он указал, что в тушении огня задействованы более 30 пожарных самолетов, 6 бульдозеров и по меньшей мере 50 специальных машин.
Местные власти отмечают, что пока пожарным не удается локализовать очаги возгорания, однако, согласно прогнозам государственного метеобюро, к выходным в регионе должна установиться прохладная погода с проливными дождями и слабым ветром, что упростит борьбу с огнем.