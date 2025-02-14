В Тасмании лесные пожары не могут локализовать более 50 пожарных расчетов

Руководитель местной пожарной службы Джереми Смит сообщил, что для ликвидации очагов возгорания были мобилизованы все пожарные бригады Тасмании и еще 26 расчетов прибыли из штатов Квинсленд, Новый Южный Уэльс и из Австралийской столичной территории. Также он указал, что в тушении огня задействованы более 30 пожарных самолетов, 6 бульдозеров и по меньшей мере 50 специальных машин.