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Банду аферистов-картежников отдали под суд в Челябинске

Банду аферистов-картежников отдали под суд в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении четырех участников организованной преступной группы.

По версии следствия, с декабря 2023 года по апрель 2024-го подельники похищали деньги у прибывших в аэропорт имени Игоря Курчатова пассажиров путем создания мнимой убежденности в выигрыше в карточной игре.

Таким образом они похитили у семи потерпевших 440 тыс. рублей. Фигуранты обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере, организованной группой).

Уголовное дело рассматривает Металлургический райсуд.

Организатор преступлений — 62-летний пенсионер. Он привлек к схеме обмана двух своих друзей детства и молодого соседа, но сам не дожил до суда. Все подробности этой истории ранее рассказали в транспортной полиции.