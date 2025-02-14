Банду аферистов-картежников отдали под суд в Челябинске

Транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении четырех участников организованной преступной группы.
По версии следствия, с декабря 2023 года по апрель 2024-го подельники похищали деньги у прибывших в аэропорт имени Игоря Курчатова пассажиров путем создания мнимой убежденности в выигрыше в карточной игре.
Таким образом они похитили у семи потерпевших 440 тыс. рублей. Фигуранты обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере, организованной группой).
Уголовное дело рассматривает Металлургический райсуд.
Организатор преступлений — 62-летний пенсионер. Он привлек к схеме обмана двух своих друзей детства и молодого соседа, но сам не дожил до суда. Все подробности этой истории ранее рассказали в транспортной полиции.