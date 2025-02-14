В Приангарье задержали двух человек, пытавшихся поджечь военную технику

Отмечается, что задержанные также пытались получить разведданные по другим военным объектам с целью поджога. Во время допросов они признались, что сотрудничали с украинскими спецслужбами, переписываясь в интернет-мессенджере. Им обещали заплатить вознаграждение в 30 тысяч рублей.