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В Приангарье задержали двух человек, пытавшихся поджечь военную технику

ИРКУТСК, 14 фев — РИА Новости. Два человека, пытавшиеся поджечь военную технику, задержаны в Приангарье по подозрению в совершении теракта, сообщает УФСБ РФ по Иркутской области.

Источник: © РИА Новости

В январе в Ангарске двое жителей Приангарья попытались поджечь специальную военную технику, забросив на территорию части бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. В результате военнослужащие и техника не пострадали.

«УФСБ России по Иркутской области во взаимодействии с ГУ МВД и Управлением Росгвардии по региону установлены и задержаны двое граждан России, причастных к совершению террористического акта на территории воинской части в г. Ангарске», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные также пытались получить разведданные по другим военным объектам с целью поджога. Во время допросов они признались, что сотрудничали с украинскими спецслужбами, переписываясь в интернет-мессенджере. Им обещали заплатить вознаграждение в 30 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

ФСБ