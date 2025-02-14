В Приангарье задержали двух человек, пытавшихся поджечь военную технику

В январе в Ангарске двое жителей Приангарья попытались поджечь специальную военную технику, забросив на территорию части бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. В результате военнослужащие и техника не пострадали.
«УФСБ России по Иркутской области во взаимодействии с ГУ МВД и Управлением Росгвардии по региону установлены и задержаны двое граждан России, причастных к совершению террористического акта на территории воинской части в г. Ангарске», — говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанные также пытались получить разведданные по другим военным объектам с целью поджога. Во время допросов они признались, что сотрудничали с украинскими спецслужбами, переписываясь в интернет-мессенджере. Им обещали заплатить вознаграждение в 30 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору.