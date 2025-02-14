На Запорожской ТЭС повреждено энергетическое оборудование после удара ВСУ

«В ночь на 13 февраля в 23:40 [мск] Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по Запорожской теплоэлектростанции. Жертв и пострадавших среди оперативного персонала и гражданского населения нет. В результате обстрела критически повреждено энергетическое оборудование, что привело к отключению электроснабжения более чем у 50 тыс. абонентов», — говорится в сообщении.