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На Запорожской ТЭС повреждено энергетическое оборудование после удара ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по Запорожской теплоэлектростанции (ТЭС). Критически повреждено энергетическое оборудование.

Источник: Reuters

Об этом написали в Тelegram-канале Минэнерго региона.

«В ночь на 13 февраля в 23:40 [мск] Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по Запорожской теплоэлектростанции. Жертв и пострадавших среди оперативного персонала и гражданского населения нет. В результате обстрела критически повреждено энергетическое оборудование, что привело к отключению электроснабжения более чем у 50 тыс. абонентов», — говорится в сообщении.

Электроснабжение отсутствует в Энергодаре, а также Каменско-Днепровском и Веселовском муниципальных округах. Специалисты в усиленном режиме работают над восстановлением электроснабжения.

энергетика