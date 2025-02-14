В Екатеринбурге загорелся автобус с пассажирами

В Екатеринбурге утром 14 февраля произошло ЧП на автобусном маршруте общественного транспорта № 52 Улица Академика Ландау — Елизавет. Горожане ехали на автобусе, когда внезапно передняя часть машины начала дымиться. Инцидент произошел в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга рядом с ТРЦ «Радуга Парк».
— Я вообще был в наушниках, не понимал паники людей. Почувствовал запах. Как отрылись двери, все благополучно выбрались и разошлись, я позвонил в 101, — передает слова очевидца telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Сначала передний отсек автобуса начал дымить, а после его охватили языки пламени, которые начали рваться наружу. Водитель тщетно пытался потушить очаг возгорания. На место прибыли сотрудники МЧС и машина скорой медицинской помощи.
Информацию о происшествии подтвердили в Главном управлении МЧС по Свердловской области. Сообщается, что пожар удалось ликвидировать в течение пяти минут. Пострадавших нет.
— Площадь пожара составила 10 квадратных метров, горел моторный отсек. На ликвидацию привлекались две единицы техники и восемь человек личного состава, — рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МЧС региона.