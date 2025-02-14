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«Был веселым и энергичным»: в зоне СВО погиб доброволец Никита Петров из Башкирии

В Башкирии похоронили погибшего на СВО добровольца Никиту Петрова.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии проводили в последний путь погибшего участника СВО из Благовещенска Никиту Петрова. О смерти молодого человека сообщили власти города.

Известно, что Петров отправился на службу в зоне проведения спецоперации добровольцем. Им двигали патриотизм и чувство долга, говорят родные. По их словам, уроженец Башкирии был веселым и энергичным парнем.

Во вторник, 11 февраля, многочисленные родственники, друзья, товарищи и одноклассники пришли на мемориал памяти воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, чтобы проводить в последний путь храброго воина.

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