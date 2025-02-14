«Был веселым и энергичным»: в зоне СВО погиб доброволец Никита Петров из Башкирии

В Башкирии проводили в последний путь погибшего участника СВО из Благовещенска Никиту Петрова. О смерти молодого человека сообщили власти города.
Известно, что Петров отправился на службу в зоне проведения спецоперации добровольцем. Им двигали патриотизм и чувство долга, говорят родные. По их словам, уроженец Башкирии был веселым и энергичным парнем.
Во вторник, 11 февраля, многочисленные родственники, друзья, товарищи и одноклассники пришли на мемориал памяти воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, чтобы проводить в последний путь храброго воина.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.