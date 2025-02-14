Трое человек пострадали на пожаре из-за удлинителя в Хабаровском крае

Возгорание произошло 12 февраля в полночь в однокомнатной квартире на втором этаже дома по улице Первомайской. Дым быстро заполнил подъезд. Прибывшие пожарные ликвидировали огонь на площади 25 квадратных метров за час. В тушении участвовали 11 человек и 4 единицы техники.