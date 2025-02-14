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Трое человек пострадали на пожаре из-за удлинителя в Хабаровском крае

В Советской Гавани короткое замыкание в удлинителе стало причиной пожара с пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Источник: AP 2024

Возгорание произошло 12 февраля в полночь в однокомнатной квартире на втором этаже дома по улице Первомайской. Дым быстро заполнил подъезд. Прибывшие пожарные ликвидировали огонь на площади 25 квадратных метров за час. В тушении участвовали 11 человек и 4 единицы техники.

48-летний хозяин квартиры пытался спастись через окно. Он и двое соседей — 24-летняя женщина и 30-летний мужчина — отравились продуктами горения и получили медицинскую помощь.

По предварительной версии, причиной пожара стало замыкание в перегруженном удлинителе, к которому были подключены несколько приборов. Пожарного извещателя в квартире не было.

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