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На северо-западе Челябинска неадекватный мужчина угрожал прохожим пистолетом

На северо-западе Челябинска неадекватный мужчина угрожал прохожим пистолетом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все началось в сетевом алкомаркете на улице Петра Столыпина, куда зашел странный гражданин. В руках у него был предмет, похожий на оружие.

«Молодой человек приставал к покупателям, а потом на улице пугал прохожих, размахивая “игрушкой”. У окружающих возникло подозрение, что сознание парня изменено запрещенными веществами», — рассказали в частном охранном предприятии «Варяг».

Группа быстрого реагирования прибыла на вызов и задержала хулигана, впрочем, отмечается в комментарии, он был не в состоянии сопротивляться. Правонарушитель передан наряду полиции. Пострадавших нет.