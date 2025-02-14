На северо-западе Челябинска неадекватный мужчина угрожал прохожим пистолетом

Все началось в сетевом алкомаркете на улице Петра Столыпина, куда зашел странный гражданин. В руках у него был предмет, похожий на оружие.
«Молодой человек приставал к покупателям, а потом на улице пугал прохожих, размахивая “игрушкой”. У окружающих возникло подозрение, что сознание парня изменено запрещенными веществами», — рассказали в частном охранном предприятии «Варяг».
Группа быстрого реагирования прибыла на вызов и задержала хулигана, впрочем, отмечается в комментарии, он был не в состоянии сопротивляться. Правонарушитель передан наряду полиции. Пострадавших нет.