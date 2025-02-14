Учительница из Хабаровска знала о схеме мошенников, но отдала им 1,3 млн

В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту хищения 1,3 млн рублей у школьной учительницы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Накануне 71-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением, что её обманули телефонные мошенники. Как рассказала потерпевшая, аферисты отправили ей сообщение в мессенджере, представившись директором школы. В нем утверждалось, что в учебном заведении произошло мошенничество с участием нескольких педагогов.
Затем пожилой горожанке позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что нужно перевести деньги на безопасный счет, чтобы избежать финансовых потерь. Поверив в историю, женщина сняла из банка 1,3 миллиона рублей и перевела деньги по указанным реквизитам.
Уже в отделении учительница призналась полицейским, что знала о подобных схемах, так как ранее ей раздавали предупреждения. Возбуждено уголовное дело, злоумышленников ищут.