Учительница из Хабаровска знала о схеме мошенников, но отдала им 1,3 млн

Накануне 71-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением, что её обманули телефонные мошенники. Как рассказала потерпевшая, аферисты отправили ей сообщение в мессенджере, представившись директором школы. В нем утверждалось, что в учебном заведении произошло мошенничество с участием нескольких педагогов.