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Жителям Башкирии объяснили, куда пропали дополнительные выходные на 23 февраля

Жителей Башкирии предупредили об отсутствии дополнительного выходного в феврале.

Источник: Комсомольская правда

В феврале дополнительных выходных жителям Башкирии ждать не стоит. Об этом напоминает Роструд.

День защитника Отечества в 2025-м году выпадает на воскресенье, 23 февраля. Обычно этот праздник, если приходится на выходной день, переносится на понедельник, однако в этом году власти решили перенести праздничный день на май, чтобы продлить весенние мини-каникулы. То же самое произойдет в марте. Международный женский день, 8 марта, будет перенесен на пятницу, 13 июня.

Сокращенного рабочего дня 21 февраля жителям Башкирии также ждать не стоит.

— Населению придется отработать полный день. А вот пятница, 7 марта, будет сокращенным рабочим днем, так как является предпраздничным, — пояснили в Роструда.

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