Жителям Башкирии объяснили, куда пропали дополнительные выходные на 23 февраля

День защитника Отечества в 2025-м году выпадает на воскресенье, 23 февраля. Обычно этот праздник, если приходится на выходной день, переносится на понедельник, однако в этом году власти решили перенести праздничный день на май, чтобы продлить весенние мини-каникулы. То же самое произойдет в марте. Международный женский день, 8 марта, будет перенесен на пятницу, 13 июня.