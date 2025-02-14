В Ростове задержали аудитора контрольно-счетной палаты

В Ростове снова громкое задержание. На этот раз на взятках предположительно попалась аудитор Контрольно-счетной палаты Ростовской области Марина Костюченко. Теперь ей грозит реальный срок.
Подробности — в материале rostov.aif.ru.
В знак «благодарности».
В Ростове возбудили уголовное дело в отношении аудитора региональной Контрольно-счетной палаты Марины Костюченко. Её заподозрили в получении взятки.
По версии следователей, во время проверок в Министерстве спорта Ростовской области ей вручили два подарочных сертификата на 100 тыс. рублей в качестве «благодарности». «Подозреваемая получила взятку за непринятие мер ответственности при проведении аудиторских проверок в отношении министерства по физической культуре и спорту Ростовской области и подведомственных ему учреждений», — прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.
Деньги Костюченко обналичила и потратила на различные покупки. Теперь аудитору грозит не только утрата должности, но и реальный срок. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки».
Сейчас следствие разбирается в деталях дела.
Арест за арестом.
Добавим, что в конце сентября 2024 года правоохранители задержали заместителя министра физической культуры Ростовской области Светлану Гадарову. Её также подозревают в коррупционном преступлении.
По версии следствия, в 2023 году в своем служебном кабинете она несколько раз лично получила в качестве взятки не менее 80 тысяч рублей. Деньги ей передали руководители одной из местных компаний. Сейчас женщина заключена под стражу. Также ранее в Ростове арестовали заместителя донского губернатора — министра финансов Лилию Федотову. Её обвиняют в превышении полномочий. По версии следователей, в 2020 году чиновница необоснованно взяла в кредит 12 млрд рублей под слишком высокий процент — свыше 6% годовых. В результате Федотова нанесла бюджету ущерб в 1,9 млрд рублей.
Сама министр свою вину не признаёт. Более того, в суде она заявила, что её нельзя сажать в СИЗО. Якобы она там умрёт от болезни.
За несколько месяцев до этого был задержан заместитель губернатора Ростовской области — министр транспорта Виталий Кушнарёв. Сначала появилась информация о том, что «взяли» его за получение взятки в 27 млн рублей. Но позже в объединенной пресс-службе судов Ростовской области сообщили, что Кушнарёва обвиняют в незаконной покупке и хранении оружия. Чиновник, по неофициальной информации, этой осенью приобрёл девятимиллиметровый кольт марки LIGHTWEOGHT COMMANDER на левом берегу Дона. Также он купил к «пушке» восемь патронов. Всё это он отнёс к себе домой на Суворова и спрятал в укромном месте. В тот же вечер к нему нагрянули силовики. Они провели обыски, нашли ствол и «повязали» министра.
Сейчас Кушнарёв находится в СИЗО. Свою вину он признал.