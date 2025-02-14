В Ростове задержали аудитора контрольно-счетной палаты

За несколько месяцев до этого был задержан заместитель губернатора Ростовской области — министр транспорта Виталий Кушнарёв. Сначала появилась информация о том, что «взяли» его за получение взятки в 27 млн рублей. Но позже в объединенной пресс-службе судов Ростовской области сообщили, что Кушнарёва обвиняют в незаконной покупке и хранении оружия. Чиновник, по неофициальной информации, этой осенью приобрёл девятимиллиметровый кольт марки LIGHTWEOGHT COMMANDER на левом берегу Дона. Также он купил к «пушке» восемь патронов. Всё это он отнёс к себе домой на Суворова и спрятал в укромном месте. В тот же вечер к нему нагрянули силовики. Они провели обыски, нашли ствол и «повязали» министра.