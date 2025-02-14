КНБ ликвидировал нарколабораторию в Шымкенте

В ходе обыска изъято свыше 7 килограммов наркотического средства «альфа-PVP», 500 литров прекурсоров и лабораторное оборудование. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.