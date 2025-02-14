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КНБ ликвидировал нарколабораторию в Шымкенте

АСТАНА, 14 фев — Sputnik. КНБ ликвидировал нарколабораторию в Шымкенте.

Источник: КНБ Казахстана

6 февраля департамент КНБ задержал казахстанца при изготовлении психотропных веществ. С санкции суда он взят под стражу.

В ходе обыска изъято свыше 7 килограммов наркотического средства «альфа-PVP», 500 литров прекурсоров и лабораторное оборудование. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

сообщили в КНБ

В середине февраля КНБ ликвидировал нарколабораторию в Алматинской области, тогда было изъято свыше 15 килограммов наркотических средств.