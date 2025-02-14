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15-летнего подростка из Иркутска подозревают в ложных сообщениях о минировании

Он причастен к сообщениям об опасности в школах, ТЦ и органах власти.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

15-летнего подростка подозревают в ложных сообщениях о минировании. Как сообщили в ГУ МВД Красноярского края и главке Иркутской области, установлена причастность молодого парня к сообщениям о ложной опасности в школах, торговых центрах и органах власти.

— В январе 2024 в дежурную часть МУ МВД России «Красноярское» поступила информация от представителей одной из школ микрорайона Солнечный о том, что на электронную почту образовательного учреждения пришло письмо с сообщением об опасном предмете. На указанный объект была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа полиции. Каких-либо предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, обнаружено не было, — поделились правоохранители.

Было заведено уголовное дело. При взаимодействии с ФСБ края была установлена личность подростка и причастность, к этому и еще нескольким сообщениям. Известно, что парень принимал заказы на отправку ложных сообщений за деньги. Чтобы его не вычислили использовал ПК в одном из компьютерных клубов Иркутска. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. За прошлый год школьник успел 15 раз заявить о ложном минировании.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске двое жителей пытались совершить террористический акт.