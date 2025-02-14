15-летнего подростка из Иркутска подозревают в ложных сообщениях о минировании

Было заведено уголовное дело. При взаимодействии с ФСБ края была установлена личность подростка и причастность, к этому и еще нескольким сообщениям. Известно, что парень принимал заказы на отправку ложных сообщений за деньги. Чтобы его не вычислили использовал ПК в одном из компьютерных клубов Иркутска. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. За прошлый год школьник успел 15 раз заявить о ложном минировании.