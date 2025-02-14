Ни подарка, ни денег: как мошенники обманывают граждан на День всех влюбленных

Чтобы не попасть в ловушку, покупать подарки и цветы нужно исключительно у проверенных продавцов, если у вас уже есть проверенное место для заказов, продолжайте пользоваться им, рассказал эксперт. А вот на любые звонки с любыми предложениями, даже со знакомых номеров, стоит реагировать с подозрением и не соглашаться на предложения, посоветовал Максим Малышев в интервью радио Sputnik.