Ни подарка, ни денег: как мошенники обманывают граждан на День всех влюбленных

Пока россияне спорят, праздновать 14 февраля или нет, мошенники работают в усиленном режиме, предупреждает эксперт по цифровизации и новым технологиям Максим Малышев. Он объяснил, как купить подарок на День влюбленных и не оказаться очередной жертвой злоумышленников.
Схемы мошенников часто строятся на спешке и манипуляциях, когда вам звонят и предлагают что-то срочное, например, букет из 50 роз всего за 500 рублей, нужно не соглашаться, а насторожиться, объяснил эксперт. Мошенник пытается быстро сбить вас с толку, чтобы заставить перевести деньги, поэтому лучший выход — просто повесить трубку, посоветовал Малышев.
Также злоумышленники могут притворяться представителями известных компаний и задавать вопросы, пытаясь добиться от вас согласия. Постепенно человек привыкает говорить «да», и мошенникам будет легче убедить его на более важные действия. Это ещё одна уловка, которой следует остерегаться, предупредил специалист.
Чтобы не попасть в ловушку, покупать подарки и цветы нужно исключительно у проверенных продавцов, если у вас уже есть проверенное место для заказов, продолжайте пользоваться им, рассказал эксперт. А вот на любые звонки с любыми предложениями, даже со знакомых номеров, стоит реагировать с подозрением и не соглашаться на предложения, посоветовал Максим Малышев в интервью радио Sputnik.