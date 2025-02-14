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Водитель скорой помощи погиб в ДТП в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости Крым. В Севастополе машина скорой помощи столкнулась с легковым авто, в аварии погиб водитель скорой и четыре человека пострадали, в том числе пятилетний ребенок. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Источник: РИА "Новости"

Авария произошла рано утром в пятницу на перекрестке проспекта Генерала Острякова и подъезда к Максимовой даче.

«Произошло столкновение автомобиля скорой помощи с легковым автомобилем Nissan. От столкновения автомобиль скорой помощи опрокинулся, а легковая машина выехала за пределы проезжей части и наехала на световую опору», — говорится в сообщении.

В результате ДТП погиб водитель скорой. Травмы различной степени тяжести получили 53-летний водитель Nissan и пассажиры скорой помощи — две женщины 36 и 60 лет и пятилетний ребенок.

Обстоятельства аварии устанавливаются.