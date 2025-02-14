Водитель скорой помощи погиб в ДТП в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости Крым. В Севастополе машина скорой помощи столкнулась с легковым авто, в аварии погиб водитель скорой и четыре человека пострадали, в том числе пятилетний ребенок. Об этом сообщает управление МВД по региону.