Водитель скорой помощи погиб в ДТП в Севастополе

Авария произошла рано утром в пятницу на перекрестке проспекта Генерала Острякова и подъезда к Максимовой даче.
«Произошло столкновение автомобиля скорой помощи с легковым автомобилем Nissan. От столкновения автомобиль скорой помощи опрокинулся, а легковая машина выехала за пределы проезжей части и наехала на световую опору», — говорится в сообщении.
В результате ДТП погиб водитель скорой. Травмы различной степени тяжести получили 53-летний водитель Nissan и пассажиры скорой помощи — две женщины 36 и 60 лет и пятилетний ребенок.
Обстоятельства аварии устанавливаются.