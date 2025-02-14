Самарский облсуд 14 февраля рассмотрит дело руководителей «СК на Московском»

В Самарском областном суде 14 февраля рассмотрят дело в отношении двух руководителей строительной компании, которая возводила жилой комплекс «СК на Московском». Обвиняемыми по делу проходят два человека.
Директора и учредителя строительной фирмы задержали еще в 2019 году, вскоре после того, как сам ЖК внесли в реестр проблемных объектов. В их отношении завели уголовное дело о мошенничестве, которое привело к лишению прав граждан на жилье.
Обманутым дольщикам пришлось ждать свои квартиры несколько лет. «СК на Московском» ввели в эксплуатацию только в конце 2023 года благодаря Фонду развития территорий. В результате квартиры в 12-этажном доме получили 163 семьи.