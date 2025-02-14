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Десятилетняя девочка попала в реанимацию после катания на тюбинге

Состояние школьницы оценивается как тяжелое.

Источник: Комсомольская правда

В Миякинском районе Башкирии седьмого февраля 10-летняя девочка пострадала во время катания на тюбинге. Школьница неудачно скатилась со склона и влетела в дерево. После удара ребенок сразу потерял сознание и был доставлен в больницу с тяжелой травмой головы.

Как рассказал глава минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин, девочка получила острую черепно-мозговую травму с переломом костей основания черепа, отеком головного мозга и другими множественными травмами. Врачи приняли решение перевезти пациентку в РДКБ.

Сейчас девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии, однако врачи видят положительную динамику.

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