Десятилетняя девочка попала в реанимацию после катания на тюбинге

В Миякинском районе Башкирии седьмого февраля 10-летняя девочка пострадала во время катания на тюбинге. Школьница неудачно скатилась со склона и влетела в дерево. После удара ребенок сразу потерял сознание и был доставлен в больницу с тяжелой травмой головы.