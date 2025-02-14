Экс-начальника РЭО ГИБДД Полевского будут судить за взятки

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, речь идет об экс-начальнике регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД по городу Полевскому. Ему вменяется несколько эпизодов получения взяток. Как показало расследование, в 2023 году на тот момент начальник РЭО неоднократно получал деньги от уральцев. За это он давал возможность сдающим теоретический экзамен на водительские права использовать при решении экзаменационных вопросов технические устройства для получения правильных ответов.