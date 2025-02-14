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За полчаса на Кубани погибли два пешехода

В Краснодарском крае в ДТП погибли два пешехода, которые передвигались по проезжей части дороги без световозвращающих элементов. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.

Одно ДТП произошло 13 февраля в 19:40 мск в Щербиновском районе на 216-м км (+280 м) автодороги «Краснодар — Ейск». Водитель Renault Duster, ехавший со стороны Ейска в сторону Краснодара, наехал на пешехода, который двигался в попутном направлении. Пешеход погиб на месте.

Аналогичный случай произошел спустя полчаса в Анапе на 35-м км (+350 м) автодороги «Андреева Гора — станица Варениковская — Анапа». Водитель Mitsubishi Lancer наехал на пешехода, который шел по дороге, несмотря на наличие обочины. Он скончался до приезда скорой.