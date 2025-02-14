За полчаса на Кубани погибли два пешехода

Одно ДТП произошло 13 февраля в 19:40 мск в Щербиновском районе на 216-м км (+280 м) автодороги «Краснодар — Ейск». Водитель Renault Duster, ехавший со стороны Ейска в сторону Краснодара, наехал на пешехода, который двигался в попутном направлении. Пешеход погиб на месте.