Женщина погибла при пожаре в жилом доме Каменска-Уральского

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
В горевшей квартире на втором этаже не было пожарного извещателя. Он бы помог избежать трагедии. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
Огнеборцы спасли из горящего дома 8 взрослых и одного ребенка.
С огнем боролись 7 человек личного состава и две единицы техники.
«МК-Урал» ранее писал, что в поселке Светлый Арамильского городского округа произошел пожар в доме с четырьмя квартирами. При тушении пожара было обнаружено тело хозяина одной из квартир.
Площадь пожара составила 240 квадратных метров. С огнем справились за 77 минут.