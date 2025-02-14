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Женщина погибла при пожаре в жилом доме Каменска-Уральского

Вечером 13 февраля в двухэтажном жилом доме Каменска-Уральского произошел пожар, при котором погибла хозяйка одной из квартир.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В горевшей квартире на втором этаже не было пожарного извещателя. Он бы помог избежать трагедии. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Огнеборцы спасли из горящего дома 8 взрослых и одного ребенка.

С огнем боролись 7 человек личного состава и две единицы техники.

«МК-Урал» ранее писал, что в поселке Светлый Арамильского городского округа произошел пожар в доме с четырьмя квартирами. При тушении пожара было обнаружено тело хозяина одной из квартир.

Площадь пожара составила 240 квадратных метров. С огнем справились за 77 минут.

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