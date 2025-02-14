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В Житковичах при пожаре в жилом доме погиб мужчина

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Житковичах произошел пожар в жилом доме, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельское областное управление МЧС.

Источник: Гомельского областного УМЧС

Сообщение о возгорании на ул. Садовой поступило 13 февраля в 13.11. Спасатели незамедлительно прибыли на место происшествия, где обнаружили плотное задымление.

Во время разведки в одной из комнат, не охваченной огнем, сотрудники МЧС нашли хозяина дома на полу у кровати. Его вынесли на улицу и передали медикам, однако, к сожалению, мужчина погиб.

Спасатели ликвидировали пожар, который повредил постельные принадлежности и имущество в комнате, а также закоптил стены всего дома. Выяснилось, что дом был оснащен автономным пожарным извещателем, однако он не сработал из-за неисправности элемента питания. Основной версией причины возгорания считается неосторожное обращение с огнем при курении.

Кроме того, 13 февраля в 9.20 в МЧС поступило сообщение, что в учреждении здравоохранения от ожогов, полученных 2 февраля на пожаре в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в Минске по бульвару Шевченко, скончалась пенсионерка 1950 года рождения. Причина пожара — нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.

пожары
МЧС