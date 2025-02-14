В Житковичах при пожаре в жилом доме погиб мужчина

Кроме того, 13 февраля в 9.20 в МЧС поступило сообщение, что в учреждении здравоохранения от ожогов, полученных 2 февраля на пожаре в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в Минске по бульвару Шевченко, скончалась пенсионерка 1950 года рождения. Причина пожара — нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.