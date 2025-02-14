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Волгоградец отправится на 9 лет в колонию за убийство знакомого

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ — «Убийство».

В декабре 2023 года между подсудимым, находившимся в состоянии опьянения, и его 26-летним приятелем произошел конфликт в одном из дворов на бульваре 30-летия Победы. В ходе ссоры злоумышленник избил знакомого, а затем задушил его.

Тело жертвы преступник вывез и закопал на территории хутора Бобры в Среднеахтубинском районе региона, сообщает пресс-служба регпрокуратуры.

В своей вине мужчина так и не сознался. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.