Волгоградец отправится на 9 лет в колонию за убийство знакомого

В декабре 2023 года между подсудимым, находившимся в состоянии опьянения, и его 26-летним приятелем произошел конфликт в одном из дворов на бульваре 30-летия Победы. В ходе ссоры злоумышленник избил знакомого, а затем задушил его.
Тело жертвы преступник вывез и закопал на территории хутора Бобры в Среднеахтубинском районе региона, сообщает пресс-служба регпрокуратуры.
В своей вине мужчина так и не сознался. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.