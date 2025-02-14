В аварии на Комсомольском мосту в Омске выросло число пострадавших

В полиции сообщили новые подробности ДТП, произошедшего на Комсомольском мосту. Количество пострадавших увеличилось до 11 человек, все они находились в автобусах.
По предварительным данным, водитель автобуса № 72 не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с другим автобусом. От удара второй автобус продвинулся вперед и задел три легковых автомобиля.
Пострадавшим оказана медицинская помощь. О состоянии пострадавших пока не сообщается.
Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства аварии.