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В аварии на Комсомольском мосту в Омске выросло число пострадавших

О состоянии омичей не сообщается.

Источник: МЧС России по Омской области

В полиции сообщили новые подробности ДТП, произошедшего на Комсомольском мосту. Количество пострадавших увеличилось до 11 человек, все они находились в автобусах.

По предварительным данным, водитель автобуса № 72 не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с другим автобусом. От удара второй автобус продвинулся вперед и задел три легковых автомобиля.

Пострадавшим оказана медицинская помощь. О состоянии пострадавших пока не сообщается.

Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства аварии.