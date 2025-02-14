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ЗАЭС не пострадала от ударов ВСУ по Запорожской ТЭС

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Запорожская АЭС не получила повреждений в ходе артиллерийских ударов украинских войск по Запорожской ТЭС, которая также находится в Энергодаре. Атомная станция работает штатно, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Источник: РИА "Новости"

«Запорожская АЭС не пострадала от ночных ударов ВСУ из ствольной артиллерии по Запорожской ТЭС. Атомная станция продолжает работать в штатном режиме», — сказала Яшина.

В Энергодаре отключат водоснабжение из-за низкого напряжения в электросети, сообщили власти региона. «В связи с низким и нестабильным напряжением в городской электросети принято решение временно остановить насосную станцию. Водоснабжение будет отключено с 9:00 до стабилизации напряжения в сети», — говорится в сообщении администрации Энергодара.