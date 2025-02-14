ЗАЭС не пострадала от ударов ВСУ по Запорожской ТЭС

В Энергодаре отключат водоснабжение из-за низкого напряжения в электросети, сообщили власти региона. «В связи с низким и нестабильным напряжением в городской электросети принято решение временно остановить насосную станцию. Водоснабжение будет отключено с 9:00 до стабилизации напряжения в сети», — говорится в сообщении администрации Энергодара.