В Челябинске многодетного отца задержали с наркотиками

Все произошло возле остановочной платформы перегона станций «Шагол — Электростанция». Там полицейские обратили внимание на подозрительного мужчину, который что-то искал в сугробе.
При приближении стражей порядка горожанин заметно занервничал, а во время разговора признался, что приехал забрать наркотическое вещество, спрятанное в тайнике.
При проведении личного досмотра, в присутствии понятых, в кармане куртки 26-летнего задержанного полицейские обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным светлым веществом.
Возбуждено дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. Время до суда фигурант проведет под подпиской о невыезде.
Мужчина официально не трудоустроен, воспитывает троих детей. Ранее неоднократно имел проблемы с законом: в 2014 году он судим по части 4 статьи 111 УК РФ, в 2019 году — за кражу и грабеж, а в прошлом году — по части 2 статьи 158 УК РФ, сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте.