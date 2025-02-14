В Челябинске многодетного отца задержали с наркотиками

Мужчина официально не трудоустроен, воспитывает троих детей. Ранее неоднократно имел проблемы с законом: в 2014 году он судим по части 4 статьи 111 УК РФ, в 2019 году — за кражу и грабеж, а в прошлом году — по части 2 статьи 158 УК РФ, сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте.