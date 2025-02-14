В Уфе спасли жизнь влетевшей на снегоходе в столб женщине

В Уфе врачи больницу № 21 спасли жизнь пациентке, которая попала к ним с тяжелой травмой головы. Женщина пострадала во время поездки на снегоходе. Как рассказал глава регионального минздрава Айрат Рахматуллин, уфимка врезалась в столб и получила сочетанную травму.
— У пациентки было диагностировано ушиб головного мозга, сдавление гематомы, множественные переломы черепа и ребер, а также травматический шок, — уточнил министр.
Усилиями врачей удалось добиться улучшения состояния жительницы Уфы и выписать ее домой.
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