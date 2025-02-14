На пляжах Анапы мазут находят в песке на глубине 70 см

Вывезенный с пляжей и очищенный от нефтепродуктов песок возвращать на место не планируют. Его хотят использовать при строительстве дорог и в других целях. На пляжи Анапы должны будут завезти песок из расположенного неподалеку карьера. Об этом Александр Козлов говорил на совещании у президента России Владимира Путина.