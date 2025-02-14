На пляжах Анапы мазут находят в песке на глубине 70 см

Новую технологию очистки плящей тестирует на пляжах Анапы предприятие «Курорты Анапы». На берегу начал работать специальный трактор с плугом. Его задача — поднимать слои песка на глубине до 70 см. Там находят пласты мазута.
«Когда мы завершаем очистку первичного песка, собираем все вкрапления, у нас заходят плуги. Плуг плантажный опускается на глубину от 50 до 70 сантиметров, переворачивая нижний слой наверх», — рассказал директор ООО «Курорты Анапы» Николай Заливин.
Поднятые трактором наверх пласты должны некоторое время просохнуть. После этого мазут складывают в мешки, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Ранее «Югополис» писал о том, что в нормативное состояние пляжи Анапы планируют привести уже к летнему сезону 2025 года. А в 2026 году, как говорил министр экологии Александр Козлов, их инженерное состояние должно значительно улучшиться.
Вывезенный с пляжей и очищенный от нефтепродуктов песок возвращать на место не планируют. Его хотят использовать при строительстве дорог и в других целях. На пляжи Анапы должны будут завезти песок из расположенного неподалеку карьера. Об этом Александр Козлов говорил на совещании у президента России Владимира Путина.