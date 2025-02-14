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В Москве 20-летняя мать пыталась продать новорожденную дочь за $1 тыс

В Москве 20-летняя девушка пыталась продать свою новорожденную дочь за $1 тыс. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Источник: AP 2024

Предварительно, жительница Москвы продала девочку за вознаграждение в размере $1 тыс. Отмечается, что возраст ребенка не достиг даже месяца.

«Прокуратура Восточного административного округа контролирует принятие в отношении женщины процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела по ст. 127.1 УК РФ (“Торговля людьми”), — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что дальнейшее жизнеустройство ребенка находится на контроле столичной прокуратуры.

Источник «Известий» в четверг, 14 февраля, сообщил о задержании в Москве злоумышленников, которые пытались продать младенца. По данным собеседника издания, здоровью ребенка ничего не угрожает.