В Москве 20-летняя мать пыталась продать новорожденную дочь за $1 тыс

Предварительно, жительница Москвы продала девочку за вознаграждение в размере $1 тыс. Отмечается, что возраст ребенка не достиг даже месяца.
«Прокуратура Восточного административного округа контролирует принятие в отношении женщины процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела по ст. 127.1 УК РФ (“Торговля людьми”), — говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что дальнейшее жизнеустройство ребенка находится на контроле столичной прокуратуры.
Источник «Известий» в четверг, 14 февраля, сообщил о задержании в Москве злоумышленников, которые пытались продать младенца. По данным собеседника издания, здоровью ребенка ничего не угрожает.