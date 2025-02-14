Одна женщина пострадала при пожаре в доме на улице 2-й Дачной в Омске

В Омске при пожаре в частном доме на улице 2-й Дачной пострадала женщина. Характер полученных травм не сообщается. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Вечером в четверг, 13 февраля, в одной из половин частного дома загорелась стена. Пожар на площади 5 квадратных метров тушили 11 сотрудников МЧС и три единицы техники. Открытое горение было ликвидировано в 17:46.
Вторая половина дома в результате пожара не пострадала.
Что стало причиной возгорания в частном доме, выясняют дознаватели МЧС.
Ранее «КП Омск» сообщала, в Омской области огонь унес жизни 11 человек с начала 2025 года. Основной причиной смертельных пожаров по-прежнему остается неисправность печей.