В МЧС рассказали о ситуации с выбросами мазута в Краснодарском крае и Крыму

«В Краснодарском крае и Республике Крым новые случаи выбросов нефтепродуктов не зафиксированы», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что точечный выброс мазута зафиксирован в Севастополе на одном участке проведения работ протяженностью 800 метров.
По данным МЧС РФ, всего с начала работ после крушения танкеров очищено от мазута более 357 километров береговой линии, в том числе повторно. Собрано более 186 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме «Волгонефти-239», находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря — в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.