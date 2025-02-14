На кухне сгоревшего дома нашли мертвым жителя Башкирии

В деревне Старые Санны Благоварского района Башкирии произошел смертельный пожар. Подробности трагедии рассказали в МЧС республики.
По информации ведомства, огонь вспыхнул в бревенчатом доме из-за неосторожности при курении. Во время тушения пожара было обнаружено бездыханное тело. Погибшим оказался 73-летний пенсионер.
— При тушении пожара на кухне жилого дома в Благоварском районе найден погибшим 73-летний мужчина, — заключили в МЧС.
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