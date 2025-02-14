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В Волгоградской области на пожаре погибла женщина

Трагический инцидент произошел в Калачевском районе.

Накануне, 13 февраля, в результате пожара в дачном доме, расположенном в поселке Пятиморск на территории СНТ «Волга», погибла женщина, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Огонь охватил дачный кирпичный дом. В результате пожара были повреждены вещи, мебель и кровля на площади около 16 кв. метров.

К сожалению, в результате происшествия погибла женщина в возрасте 47 лет.

На месте происшествия работали 6 огнеборцев и две пожарные автоцистерны МЧС России.

По предварительной информации, причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки.

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