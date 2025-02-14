В Волгоградской области на пожаре погибла женщина

Накануне, 13 февраля, в результате пожара в дачном доме, расположенном в поселке Пятиморск на территории СНТ «Волга», погибла женщина, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Огонь охватил дачный кирпичный дом. В результате пожара были повреждены вещи, мебель и кровля на площади около 16 кв. метров.
К сожалению, в результате происшествия погибла женщина в возрасте 47 лет.
На месте происшествия работали 6 огнеборцев и две пожарные автоцистерны МЧС России.
По предварительной информации, причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки.