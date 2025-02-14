СК начал проверку после массового ДТП с 11 пострадавшими на Комсомольском мосту

Омские следователи начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров общественного транспорта после массового ДТП на Комсомольском мосту, в котором пострадали одиннадцать человек. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Сегодня, 14 февраля, около 07:50 60-летний водитель автобуса маршрута № 72 не выдержал дистанцию и врезался впереди следующий автобус маршрута № 78. Второй автобус от удара столкнулся сразу с тремя легковушками.
В результате аварии пострадали 11 человек, которые находились в салонах двух автобусов в момент столкновения.
СК даст правовую оценку действиям водителей и должностных лиц предприятий-перевозчиков. По результатам проверки будет принято решение о заведении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.