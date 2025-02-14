СК начал проверку после массового ДТП с 11 пострадавшими на Комсомольском мосту

Омские следователи начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров общественного транспорта после массового ДТП на Комсомольском мосту, в котором пострадали одиннадцать человек. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.