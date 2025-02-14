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Точечные выбросы мазута нашли в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости Крым. В Севастополе выявлены новые единичные выбросы мазута на берег. Об этом сообщили в МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«В Краснодарском крае и Республике Крым новые случаи выбросов нефтепродуктов не зафиксированы. В Севастополе на одном участке обнаружены случаи точечных выбросов мазута», — говорится в сообщении спасателей.

Отмечается, что на данный момент с берегов Крыма, Севастополя и Краснодарского края собрано свыше 186 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. К мониторингу берега и акватории привлечены авиация, беспилотники, морские суда, катера.

Водолазы обследуют затонувшие части танкеров, акваторию, морское дно и подводные части объектов инфраструктуры пляжей. Они совершили 483 спуска и собрали со дна 557 мешков с нефтесодержащими отходами.

В Крыму специалисты обследуют 525 километров побережья, из них очищено почти 214 километров. Всего собрано 719 тонн загрязненного песка и грунта.

В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено 659 тонн загрязнений.

В Краснодарском крае обследуют 256 километров берега, вывезено 184 тысячи тонн грязного песка.

экология