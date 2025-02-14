СКР раскрыл детали массового убийства мирных жителей в курском Николаево-Дарьино

12 февраля Минобороны России сообщило, что жители Николаево-Дарьино более шести месяцев находились в заложниках у украинских военнослужащих. В селе оставались мирные граждане, которые не успели эвакуироваться в августе прошедшего года. По информации российского ведомства, ВСУ убили в селе почти всех мужчин.
Боестолкновения с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года, в регионе действует режим КТО. Армия России освободила село Николаево-Дарьино 27 января. Его жителей расположили в пункте временного размещения. В том же месяце Минобороны сообщило, что российские войска освободили 801 кв. км территории региона, 63,2% от первоначально захваченной ВСУ.
В феврале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поручил разработать алгоритмы реабилитации за пределами региона жителей тех населенных пунктов, которые находились под оккупацией ВСУ.