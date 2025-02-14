СКР раскрыл детали массового убийства мирных жителей в курском Николаево-Дарьино

12 февраля Минобороны России сообщило, что жители Николаево-Дарьино более шести месяцев находились в заложниках у украинских военнослужащих. В селе оставались мирные граждане, которые не успели эвакуироваться в августе прошедшего года. По информации российского ведомства, ВСУ убили в селе почти всех мужчин.