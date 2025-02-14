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Торговый павильон площадью 130 «квадратов» сгорел в Сочи

В Сочи загорелся торговый павильон утром 14 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Утром 14 февраля на улице Мира в Сочи вспыхнул торговый павильон. По словам очевидцев, огонь полностью охватил помещение за несколько минут.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 05:33. На место тут же отправились специалисты Сочинского пожарно-спасательного гарнизона.

«В 05:41 по прибытию первых пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание торгового павильона на площади 130 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

В шесть утра пожар удалось локализовать на указанной площади, в 06:19 устранить открытое горение. Полностью ликвидировали пожар в 07:20. В тушении были задействованы пять человек и две единицы техники.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

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