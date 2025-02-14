Бухгалтер нижегородского кафе потеряла 6 млн рублей, поверив лжеброкеру

Он убеждал, что для получения высокой прибыли нужно внести стартовый капитал на специальные счета. Не подозревая обмана, бухгалтер оформила несколько кредитов на 5,84 миллиона рублей и добавила к ним свои накопления в размере 55 тысяч рублей. Все средства она перевела на указанные счета и номера телефонов. Когда обещанной прибыли не поступило, а собеседник перестал выходить на связь, женщина осознала, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Общий ущерб составил 5 895 270 рублей.